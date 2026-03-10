Bakan Uraloğlu: Bayram tatili için ek kapasite oluşturduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Eryaman Hızlı Tren Atölyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, TCDD çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, demir yollarında mevcut altyapıyı dünya standartlarında güvenli, hızlı ve verimli bir sisteme dönüştürdüklerini söyleyerek, "Şu anda Halkalı–Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli,Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Hatları ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı gibi yeni hatların yapımlarına devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı 2028’e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

REKLAM

'EN YOĞUN HATTIMIZ İSTANBUL-ANKARA OLDU'

Bakan Uraloğlu, 2025 yılının demir yolu taşımacılığı açısından verimli bir yıl olduğunu belirterek, "Geçen yıl boyu yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara–İstanbul hattı oldu. Turizmin lokomotifi Turistik Doğu Ekspresi de 2025-2026 kış sezonunu büyük bir başarıyla tamamladı. Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde toplam 60 sefer gerçekleştiren ekspresimiz, 10 bin 166 yolcumuza hizmet sundu. 2019’dan bu yana da 91 bini aşkın seyahat sever, fotoğraf tutkunu ve turizm meraklısı, bu unutulmaz deneyimle Anadolu’nun eşsiz doğası ve kültürüyle buluştu" diye konuştu.

'6 BİN KİŞİLİK İLAVE KOLTUK KAPASİTESİ SUNACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, müşteri memnuniyeti araştırmalarının da başarıları teyit ettiğini vurgulayarak, "Toplam 18 bin 568 katılımcı ile yapılan çalışmada, yüksek hızlı trenlerde yüzde 91,5 olmak üzere genel memnuniyet oranı yüzde 90,5 olarak ölçüldü. Bu tablo, demiryoluna duyulan güvenin en açık göstergelerinden biridir ve emeğimizin en güzel karşılığıdır. Bu oranları önümüzde yıllarda daha da yukarı taşıyacağız. Şimdi önümüzde Ramazan Bayramı var. 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edeceğimiz bayramda, vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşma özlemi artacak, şehirlerarası ulaşım talebi yükselecek. Biz de bu talebe en güzel şekilde cevap vermek için hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan Bayramı tatili boyunca artan yoğunluğu karşılamak amacıyla trenlerimizde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturduk. Özellikle Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara güzergahında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde 6 ek Yüksek Hızlı Tren seferi düzenleyerek 2 bin 898 yolcumuza daha ulaşım imkanı sağlayacağız. Bunun yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerimize 100 ek vagon ilave ederek 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sunacağız" ifadelerini kullandı.

'AKILLI TAŞIMACILIĞI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin çağın gereklilikleri doğrultusunda demiryolu taşımacılığında hizmet kalitesini dönüştüren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi kapsamında devreye aldığımız Seyrüsefer Güvenliği Platformu ile de 572 lokomotife yapay zeka destekli kamera sistemi monte ettik. Bu sistem, makinistlerimizin dikkat dağınıklığı, yola bakmama, esneme, yorgunluk gibi anomalileri anında tespit ederek gerekli aksiyonları alıyor. Proje sayesinde son 5 yılda önemli kazalarda yüzde 51 oranında azalma sağladık. Amacımız, tehlike oluşmadan önlem almak ve seyrüsefer güvenliğimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu çalışmamız da Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS) tarafından Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. Merkezin faaliyete geçmesiyle tren başı ortalama gecikmeleri yüzde 37 azalttık, planlanan trenlerin gerçekleşme oranını ise yüzde 65’ten yüzde 74’e yükselttik. 7/24 hizmet veren Çağrı ve Çözüm Merkezlerimiz ise yolcularımızın taleplerine sosyal medya platformları gibi dijital kanallar üzerinden hızlı ve etkin çözümler sunuyor. Gelen her talep ve öneri kayıt altına alınarak en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Bunların yanında Kurumsal Kaynak Planlama ve Büyük Veri Analitiği Projemizle de mevcut verilerimizi yapay zeka ile işleyerek akıllı taşımacılığı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.