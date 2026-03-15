        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Bakan Uraloğlu: Denizcilik sektörümüze 7,5 milyon ton yakıt desteği verdik - Enerji Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Denizcilik sektörümüze 7,5 milyon ton yakıt desteği verdik

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "ÖTV'siz yakıt uygulamamızla denizcilik sektörümüze bugüne kadar 7,5 milyon ton yakıt desteği verdik. Toplamda 21,6 milyar liralık ÖTV tahsil etmeyerek denizcilik sektörümüze önemli bir destek sağladık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denizcilik sektörüne yönelik ÖTV'siz yakıt uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, uygulamanın sektör üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Uygulamadan Türk Uluslararası Gemi Sicili ile Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarının yanı sıra kabotaj hattında yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

        '2025 YILINDA 5,3 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'

        ÖTV'siz yakıt uygulamasının 1 Ocak 2004 tarihinde başladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "ÖTV'siz yakıt uygulamamızla denizcilik sektörümüze bugüne kadar 7,5 milyon ton yakıt desteği sağladık. Böylece toplamda 21,6 milyar liralık ÖTV tahsil etmeyerek denizcilik sektörümüze önemli bir destek sağladık" dedi.

        Uraloğlu, 2025 yılında liman başkanlıkları aracılığıyla 5 bin 899 adet ÖTV'siz Yakıt Alım Defteri düzenlendiğini belirterek, "2025 yılında 373 bin ton ÖTV'siz yakıt dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sayede denizcilik sektörümüze sadece 2025 yılında 5,3 milyar liralık destek sağladık" ifadelerini kullandı.

        ÖTV'siz yakıt uygulamasının deniz yolu taşımacılığını desteklediğini belirten Uraloğlu, "Uygulama sayesinde taşıma verimi daha yüksek olan deniz yolu taşımacılığı artarken taşımacılık maliyetleri de düşüyor. Uygulamadan faydalanan balıkçılarımızın ucuz yakıtla denizde kalma ve avlanma süreleri artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
