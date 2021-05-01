AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Girişimcilik" temasıyla düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"nda (IBPF) önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 milyar liralık Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) Hızlı Destek Programı'nı kamuoyu ile paylaştığına dikkati çekerek, bu program ile teknoloji tabanlı 'start-up'lar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlayacaklarını belirtti.

Bu kapsamda, mikro işletmelerin 30 bin, küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebileceğinin altını çizen Varank, "Başvurular pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Bütün işletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" dedi.

Varank, girişimcilere ve KOBİ'lere farklı kurumlar aracılığıyla sunulan diğer birçok desteğin de söz konusu olduğunu dile getirerek, "Bu durum bazen girişimcilerin kafasını da karıştırmıyor değil. Bu doğrultuda tüm devlet desteklerinin içerik ve bilgilerine tek bir platformdan erişme imkanı sağlayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını Bakanlık olarak hayata geçirdik" bilgisini paylaştı.

ULUSAL TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ STRATEJİSİ BU AY İÇİNDE AÇIKLANACAK

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkilemeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, kısıtlamaların, sosyal mesafe uygulamalarının birçok alanda iş yapma usullerinde köklü değişimlere yol açtığını vurguladı.

Yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını ifade eden Bakan Varank, salgından çok önce, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 5 ana bileşeninden birini "girişimcilik" olarak belirlediklerini hatırlattı.

Varank, girişimcilik ekosisteminin etkinliğinin artırılması, teknoloji tedarikçisi girişimlerin güçlendirilmesinin stratejideki en önemli başlıklardan olduğuna işaret ederek, "Bu alanda temel yol haritamız olacak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı da bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Varank, teknoparklarda bugün itibarıyla 68 bin 500 kişinin istihdam edildiğine, 6 bin 543 firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Hali hazırda da 11 bine yakın Ar-Ge projesi yürütüyorlar. Teknopark firmalarımızın yurt içi satış hacimleri 123 milyar liraya, ihracatları ise 5.8 milyar dolara ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

'RİSK SERMAYESİ FONLARI EKOSİSTEM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP'

Bakan Varank, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesinde en temel ihtiyaçlardan birinin finansmana erişim olduğuna işaret ederek, risk sermayesi fonlarının, girişim ekosistemi için hayati öneme sahip olduğunu, bu kapsamda, gerek kendi kurdukları gerekse destek sağladıkları fonlarla bu kaynakların büyütülmesi için çalıştıklarını, bu amaçla hayata geçirdikleri uygulamaların başında "TechInvesTR" geldiğini söyledi.

Varank, TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde "fonların fonu" mekanizması kurgulandığını belirterek, "Türkiye'de yatırım yapacak 5 girişim sermayesi fonuna katkıda bulunarak 1 milyar lirayı aşan bir fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakanlık olarak kaynak aktardıkları 2 yeni fonu hayata geçirdiklerini dile getiren Varank, "Bunlardan ilki Kalkınma ve Yatırım Bankası iş birliği ile oluşturduğumuz Bölgesel Kalkınma Fonu. 400 milyon lira kaynak aktarmayı planladığımız bu fon ile özellikle bölgesel gelişime katkı yapacak girişimlerin büyümesine destek olacağız. Diğeri ise teknoloji ekosisteminin ihtiyacını gidermek üzere kurduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu. 350 milyon lira kaynak aktaracağımız Fon, Turcorn adayı start-uplara doğrudan yatırım yapacak. Son olarak, 100 milyon liralık bir diğer fonu da Bilişim Vadisi öncülüğünde katılım bankaları ile birlikte hayata geçirdik" diye konuştu.

Varank, KOSGEB, kalkınma ajansları ve TÜBİTAK üzerinden girişimcilere sağladıkları birçok avantaj olduğunu belirterek, "Kalkınma ajansları bugüne kadar girişimcilik temalı 358 projeye 110 milyon liralık destek sağladı." ifadesini kullandı.

'HER TÜRLÜ İMKANI SUNMAYA HAZIRIZ'

Ekonominin salgın sonrası yeni dönemde rekabet gücünü artırmanın ve sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamanın temel öncelikleri olduğunu dile getiren Bakan Varank, "AB pazarına yakınlığımız ve pandemi döneminde ortaya koyduğumuz üretim performansı ile uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi oldukça artmış durumda. Biz de bu ilgiden azami fayda sağlamak için yenilikçi ve teknolojik girişimlerimizin gelişimine yoğunlaşmış politikalar uyguluyoruz. Genç arkadaşlarıma buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, ümitvar olun, ülkenize güvenin, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmekte cesur olun. Biz her türlü imkanı sizlere sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.