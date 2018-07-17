Varank, yaptığı açıklamada, bu yılın mayıs ayına ait sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttığını hatırlatan Varank, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldığını belirtti.
Varank, sanayi üretiminin mayısta da piyasa beklentilerini aştığını ve büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, verilerin yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü gösterdiğini bildirdi. Varank, "Gerek iç tüketim ve ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesine destek olmaktadır. İhraç ettiğimiz mallarının yüzde 94'ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu göz önüne alırsak, ihracat pazarlarımızın istikrarlı şekilde yoluna devam etmesi sanayinin daha da güçlenmesinin önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Mustafa Varank, turizm sektöründeki canlanmanın da sanayi sektörünün gelecek dönemde hızlanmasına yardımcı olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sanayi üretimindeki büyüme istihdamda da kendini göstermektedir. Türkiye, son açıklanan verilere göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni istihdam üretmiştir. Sanayi sektörü, yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur. Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonominin önünü açarak, daha hızlı kararlar alınabilmesi ve koordinasyonun etkin olmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin sıçrama yapma vakti gelmiştir. Sıçrama ise teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital dönüşümü yakalayan bir ekonomi eliyle oluşturulabilir."
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yeni yapısıyla girişimciliği, Ar-Ge'yi ve yatırımları yoğun bir şekilde destekleyerek üretimde katma değeri artıracağını ve cari açığın azaltılmasını sağlayacak politikalar uygulayacağını bildiren Varank, Bakanlığın ülkede hızla sıçrama yapması ve hak ettiği yerlere kavuşması için sanayicilerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.