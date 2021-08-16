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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10.000.000 TL, Sinop'a 10.000.000 TL olmak üzere toplam 20.000.000 TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30.000.000 TL oldu” dedi.

Bakan Yanık ayrıca , “Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bir bütündür. Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.