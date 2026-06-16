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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık duyurdu! İşçilerle uzlaşma sağlandı

        Bakanlık duyurdu! İşçilerle uzlaşma sağlandı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın arabuluculuğunda Doruk Madencilik'te işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlandı. İşçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik protokol imzalanırken, eylemlerin sona erdirilmesi kararı alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 19:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşçilerle uzlaşma sağlandı

        Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'de yaşanan süreçte işçi ve işveren tarafları arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, görüşmeler sonucunda işçilerin hak ve alacaklarının ödenmesine ilişkin protokol imzalandığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şirkette yaşanan gelişmelerin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve ilgili taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamaya göre, Bakanlığın girişimleriyle işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ile 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşıya varıldı.

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        Yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren tarafı arasında imzalanan protokol kapsamında işçilerin alacaklarının ödenmesi için bir takvim belirlendi. Böylece işçilerin protokol kapsamındaki hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alındı.

        Bakanlık, taraflar arasında sağlanan anlaşmanın ardından işçi tarafının devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

        Açıklamada, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde işçilerin haklarının korunması ve çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceği vurgulandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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