Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan etmeye devam ediyor.

Daha önce oda kokuları ve spor ürünlerinin yer aldığı GÜBİS listesine, bu kez tuşlu ve dokunmatik telefonlar ile hoparlör cihazları eklendi. Toplanma nedeni olarak ise ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı maddelerindeki gereklere uymadığı belirtildi.

GÜBİS üzerinden yapılan bildirime göre, toplatma kapsamına giren cep telefonları ve hoparlör şunlar:

Reeder marka “S19 Max Pro S Zoom” modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

REKLAM

Simtel İletişim A.Ş. firmasına ait Dıjıtsu marka Dct 90 modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

Simtel İletişim A.Ş. firmasına ait Hikıng marka X11 modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

Simtel İletişim A.Ş. firmasına ait Hikıng marka X9 modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.