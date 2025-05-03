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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık harekete geçti! Listede akıllı telefonlar da var: 4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlık harekete geçti: 4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor

        Ticaret Bakanlığı'nın sahadaki denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde bu kez dört cep telefonu modeli ve bir kablosuz hoparlör cihazı yer aldı. Listede akıllı telefon da yer alırken bakanlık bu beş ürünün toplatılmasına karar verdi. İşte o ürünler ve markaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:15
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        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
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        Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan etmeye devam ediyor.

        Daha önce oda kokuları ve spor ürünlerinin yer aldığı GÜBİS listesine, bu kez tuşlu ve dokunmatik telefonlar ile hoparlör cihazları eklendi. Toplanma nedeni olarak ise ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı maddelerindeki gereklere uymadığı belirtildi.

        GÜBİS üzerinden yapılan bildirime göre, toplatma kapsamına giren cep telefonları ve hoparlör şunlar:

        Reeder marka “S19 Max Pro S Zoom” modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

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        Simtel İletişim A.Ş. firmasına ait Dıjıtsu marka Dct 90 modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

        Simtel İletişim A.Ş. firmasına ait Hikıng marka X11 modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

        Simtel İletişim A.Ş. firmasına ait Hikıng marka X9 modeli: Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

        Tp-Lınk Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. firmasına ait Mercusys marka Ac 1200 model (Kablosuz Hoparlör Cihazı): Te yönetmeliği 5. madde de belirtilen temel gereklere uygun olmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

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