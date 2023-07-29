Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa´nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi´nde yakalayarak, gözaltına aldı. Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muharrem İ.'nin sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere yol açmıştı.