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        Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme başlattı! - Güncel haberler

        Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme

        Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 21:06
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        O görüntülere inceleme
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

        Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa´nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi´nde yakalayarak, gözaltına aldı. Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        Muharrem İ.'nin sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere yol açmıştı.

        #Manisa
        #zeytin sepeti
        #haberler
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