Bakla diğer bir adı ile “ful”, baklagiller familyasından gelen kazık köklü bir bitkidir. Kökleri toprağın 110 cm derinliğine kadar inmektedir. Gövdenin yanlarında açılan kökleri çok kuvvetli bir şekilde açarak gelişim göstermektedir. Tüysüz olan sapı 1 metre ye kadar uzayabilmektedir. Çiçeklerinin ise kendine has ve hoş bir kokusu bulunmaktadır. Vitamin ve protein açısından çok zengin olan bakla tazeyken de kuruyken de vitamin ve minerallerini korumaktadır. Tazeyken yeşil, kuruyken de kahverengini almaktadırlar.

Mevsimin kıştan bahara döndüğünün ilk müjdecilerindendir. Baklanın kurusu, tazesine göre daha sağlıklıdır. Bu bitki içerisinde B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini ve K vitamini bulundurmakla birlikte magnezyum, demir, kalsiyum ve potasyum açısından da oldukça zengindirler. Bu yararlı bitki ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişmekle birlikte genel olarak Antalya, Aydın, İçel gibi Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmektedir.1 bardak (170 gram) pişmiş bakla; 187 kalori, 33 gram karbonhidrat, 13 gram protein, 9 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir.

BAKLANIN BESİN DEĞERİ NEDİR?

1 fincan, 100 gram baklada;

193 miligram potasyum,

41 miligram sodyum,

31 miligram magnezyum,

18 miligram kalsiyum,

5 miligram demir,

58 miligram B9 vitamini (folat ve folik asit),

8 miligram C vitamini,

261 miligram manganez,

73 miligram fosfor,

10 gram lif,

7 gram karbonhidrat,

60 gram protein,

43 gram yağ,

0,6 miligram bakır,

128 miligram B1 (tiamin),

2 miligram B3 (niasin),

0,9 miligram B2 (riboflavin),

47 miligram çinko içeriyor.

BAKLANIN FAYDALARI NELERDİR?

Rahim akıntısı ve iltihabı önlemeye,

Kan değerlerinin dengede tutulmasına,

Göz sağlığını korumaya,

Vücutta leke oluşumunu önlemeye,

Dişleri güçlendirmeye,

Beyin sağlığını ve işlevlerini korumaya,

Romatizmal rahatsızlıkları önlemeye,

İdrar yollarını temizlemeye,

Balgamı rahatça dışarı atabilmeye iyi gelir.