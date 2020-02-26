Bal badem tatlısı nasıl yapılır? İsmini içerisinde bulunan bademden alan bir şerbetli tatlıdır. Şerbetli tatlılar içerisinde yapımı kolay olan bir tatlı çeşididir. Az malzemeye ihtiyaç duyan bu tatlı cebinizin de dostudur.

Bal badem tatlısı malzemeler:

60 gram tereyağı

60 gram margarin

½ çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı nişasta

1 adet yumurta

1 çay bardağı ince çekilmiş badem içi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Bal badem tatlısı şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

Bal badem tatlısı yapılışı: