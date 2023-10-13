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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balat'ta oyuncak müzesinde yangın

        Balat'ta oyuncak müzesinde yangın: Müdahale sürüyor

        İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 06:12 Güncelleme: 13.10.2023 - 06:12
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        Balat'ta oyuncak müzesinde yangın
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        Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        ALEVLER YÜKSELDİ

        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 05.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çıktı. Abdülezelpaşa Caddesi'nde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        YANGIN MÜZENİN TAMAMINI SARDI

        Bu sırada alevler müzenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alev alev yanan 2 katlı tarihi yapıya müdahalesi sürüyor.

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        #istanbul
        #Fatih
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