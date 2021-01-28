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Balıkçıların lodostan denize açılamaması tezgahlardaki çeşidi ve fiyatı etkiledi

Denizlerdeki lodos nedeniyle balıkçıların avlanamaması tezgahlara olumsuz yansıdı.

Balıkçıların lodostan denize açılamaması tezgahlardaki çeşidi ve fiyatı etkiledi
AA

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lodosun, hamsi avı yasağının etkilerinin tezgaha yansıdığını ifade etti.

Bistiren, denizden yeterli ve çeşitli balık gelmemesinin fiyatları etkilediğini anlattı.

Tezgahların özleneninin hamsi olduğunu vurgulayan Bistiren, buzhane hamsisi sattıklarını ancak vatandaşın taze hamsiyi beklediğini belirtti.

- "Hamsiyi özledik"

Vatandaşlardan Hasan Filiz de haftada iki gün balık tükettiğini ifade etti.

Herkesi balık tüketmeye davet eden Hasan Filiz, her balığın ayrı lezzette olmasına rağmen hasretle hamsiyi beklediğini söyledi.

Edirne Balık Pazarı'nda hamsi ve istavritin kilogramı 40, mezgit, barbun ve sardalyanın kilogramı 25, çipura ve levreğin kilogramı ise 60 liradan satılıyor.

-İğneada'ya gelenler de lodosun dinmesini bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı alan dışında bırakılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gelen balıkçı tekneleri, şiddetli lodos nedeniyle limandaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Bakanlık tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının bir süre yasaklanması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

İğneada açıklarında üç haftadır bol miktarda hamsi avlayan balıkçılar, hava muhalefeti nedeniyle 6 gündür denize açılamıyor.

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