        Balıkesir bayram namazı saati: 20 Mart 2026 Cuma günü Balıkesir'de Ramazan Bayramı namaz vakti ne zaman, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Balıkesir bayram namazı vakti: 20 Mart Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram namazı saatleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı, Müslümanlar bayram namazını eda etmek için camilerde bir araya gelecek. Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar da sabah saatlerinde kılınacak bayram namazının vaktini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak ve bayram namazı nasıl kılınır? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 19.03.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte İslam dünyası bayram sevincini yaşamaya hazırlanıyor. Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında bayram namazı için camilerde bir araya gelecek. Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı kılınacak bayram namazının saatleri, Balıkesir’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il bayram namazı saatleri ile Balıkesir bayram namazı vakti belli oldu. Bu kapsamda "20 Mart Cuma günü Balıkesir'de bayram namazı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı haberimizde...

        BALIKESİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2026

        Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı, Müslümanlar camiilerde bayram namazını eda edecek.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz saatlerine göre, Balıkesir'de bayram namazı 07.43’te kılınacak.

        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

        1. Rekat

        - İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        - Gizlice Sübhaneke okunur.

        - Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        - İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        - İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        - İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        - İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        - İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        - Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        - İkinci rekate kalkılır.

        2. Rekat

        - İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        - Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        - Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        - Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        - Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        - Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

        Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

