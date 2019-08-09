Balıkesir ilinde yaşayanlar "Kurban Bayramı namaz saati kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namaz saatleri açıklandı. İşte Balıkesir başta olmak üzere tüm illerin bayram namaz saatleri...

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Balıkesir'de Kurban Bayramı namazı saat 06.53'te kılınacak. Diğer illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 100"

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nın, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 50 katını aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: "Bayram tatili boyunca adadaki ev, pansiyon ve otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Adadaki nüfusumuz 2 bin 500, bayram tatili süresince günlük 130 bin kişinin adaya gelmesini bekliyoruz. " BALIKESİR (AA) - UĞUR ULU - Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor. Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesine bağlı Avşa, yaklaşık 28 kilometrelik kıyı şeridi uzunluğuyla bölgede deniz turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Avşa Adası, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla yaz aylarında nüfusundan katbekat fazla ziyaretçi ağırlıyor. Denize sıfır apart ve pansiyonları, otelleri, müstakil apart evleri ile ekonomik ve eğlenceli konaklama imkanı sunan Avşa'daki tesislerde yaz ayları dolu dolu geçiyor.Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen Avşa'da, kaymakamlık, belediye ve diğer kuruluşlar tarafından konukların bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerekli önlemler alındı. Nüfusundan 50 kat fazla ziyaretçi ağırlayacak. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin dolduğunu söyledi.Turistik işletmelerin oluşacak yoğunluk için gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Aksoy, "Bayram tatili boyunca adadaki ev, pansiyon ve otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Adadaki nüfusumuz 2 bin 500, bayram tatili süresince günlük 130 bin kişinin adaya gelmesini bekliyoruz." dedi. Adanın su ihtiyacını, günlük 4 bin 700 ton deniz suyunu arıtarak karşıladıklarını anlatan Aksoy, bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.Kurban Bayramı tatili süresince personel izinlerinin kaldırıldığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti: "Bayram tatili boyunca bütün personelimiz 24 saat teyakkuz durumunda olacak. İlave olarak ilçe belediyelerimizden çöp araçları temin ettik. Adadaki büyük marketlerin gıdayla ilgili malzemelerini stoklamaları için ek gemi seferleri düzenliyoruz. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkilileriyle tatil öncesi görüşme yaptık. İDO, adaya normalde günde 4 sefer düzenliyor. Bu seferler bayram tatili süresince günde 12'ye çıkacak. "Aksoy, emniyet ve zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarla adadaki fahiş fiyat uygulamaları ve kaçak pansiyon sorunlarının giderildiğini de sözlerine ekledi.