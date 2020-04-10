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Balıkesir Valiliği, yazlık konutların yoğun olarak bulunduğu turizm bölgesinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerine giriş çıkışı yasakladı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ilde uygulanmak üzere gönderilen talimatlara göre ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. ve 72. maddesi gereği 4 ilçeye özel araçlarla giriş çıkışların 10-13 Nisan tarihlerinde yasaklandığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'te yaşayan tüm vatandaşların 10-13 Nisan tarihleri arasında ilçelerinde kalmalarının esas olacağı, bu tarihlerde temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilecekleri bildirildi.

Açıklamanın devamında giriş çıkışlardaki istisnalara ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

"Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilçelerden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecek. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen ilçelerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilecek."

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