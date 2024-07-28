Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil, seyir halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bandırma'dan Gönen istikametine seyir halinde olan Ercan Çakırcalı idaresindeki otomobil, kırsal Tuzakçı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Ercan Çakırcalı ile Recep Çalışkan ve İdris Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti, Neslihan D. ise yaralı olarak kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.