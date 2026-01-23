Balıkesir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı
Giriş: 23.01.2026 - 01:50 Güncelleme: 23.01.2026 - 01:53
Bir fabrikadaki işçileri taşıyan Murat Mutlu yönetimindeki midibüs, İvrindi-Bergama kara yolunda devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA
