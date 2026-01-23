Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balıkesir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Balıkesir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 01:50 Güncelleme: 23.01.2026 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir fabrikadaki işçileri taşıyan Murat Mutlu yönetimindeki midibüs, İvrindi-Bergama kara yolunda devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda

        Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi aile Ogalina Svechnikova, babası ve akrabaları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailenin, işlemlerin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceği öğrenildi. Anne Ogalina Svechnikova konuşama...
        #HABER
        #Balıkesir
        #balıkesir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü