Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Balıkesir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Giriş: 09.03.2026 - 02:57 Güncelleme:
Merkez Altıeylül ilçesi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
1 YARALI YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ