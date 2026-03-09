Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

        Balıkesir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 02:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Merkez Altıeylül ilçesi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi.

        7 KİŞİ YARALANDI

        Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 YARALI YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü farklı meslek gruplarından kadınların yer aldığı videolu paylaşımla kutladı. (AA)

        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanlar Meclisi ilan etti! İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Uzmanlar Meclisi ilan etti! İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?