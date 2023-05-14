Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Balıkesir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Balıkesir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Balıkesir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Balıkesir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.40 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 71.3 oldu. Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 285.058 oyla yüzde 47.13 - Recep Tayyip Erdoğan: 281.759 oyla yüzde 46.59 - Sinan Oğan: 33.638 oyla yüzde 5.56 - Muharrem İnce: 4.331 oyla yüzde 0.72 aldı. Balıkesir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Balıkesir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.47 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:05 itibarıyla yüzde 57.5 oranında açıldı. 2023 Balıkesir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 221.898 oyla yüzde 47.3 - Millet İttifakı: 208.671 oyla yüzde 44.47 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 11.985 oyla yüzde 2.56 - Ata İttifakı: 9.406 oyla yüzde 2.01 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 820 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 21:05 itibarıyla 2023 Balıkesir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

