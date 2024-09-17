Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avşa Adası'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İyi, adil, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden bundan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avşa Adası'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İyi, adil, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden bundan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız." dedi.

        Avşa Adası'ndaki Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Özel, bölgeye dair bütün sorunları öğrendiğini, sorunların düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.

        Özel, ada halkının sesini bütün Türkiye'ye duyuracaklarını belirterek, "Ancak ümidim var mı? Belki birkaç iyileşme olur ama AK Parti, böyle az kişinin olduğu ve AK Parti yandaşının, menfaatinin olmadığı konularda birazcık muhafazakardır. Bunlar muhafazakar ya bunlar, bildiğin muhafazakar değil. Eğer yandaşı varsa, birilerine menfaat sağlıyorsa oralarda son derece devrimci olurlar. Vatandaşın hizmet almasına geldi mi birden muhafazakar olurlar. Dediklerimi yapmazlarsa yapacak iş belli; Halep oradaysa arşın burada. Seneye kasımda erken seçim sandığı gelecek ve iktidar değişecek." diye konuştu.

        Türkiye'de insanların en iyisini hak ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "AK Parti'nin yarattığı enflasyona, hayat pahalılığına, işsizliğe mahkum değiliz. Artık 31 Mart günü nasıl girdiğimiz ilk seçimlerde, söz verdiğimiz gibi yerel seçimleri kazandıysak bundan sonra da gireceğimiz ilk genel seçimlerde partinin kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart akşamı olduğu gibi, şu anda burada görüldüğü gibi, anketlerde olduğu gibi yapılacak ilk seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. O gün iktidar değiştiğinde artık aynı burada olduğu gibi mafyanın dönemi bitecek, halkın dönemi başlayacak.

        Mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp dönüp İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz."

        Özel, CHP iktidarında muasır medeniyetler seviyesini yakalayacaklarını, gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "İyi, adil, temiz yönetildiğimizde bu ülkede de fiyatlardan sıfırı atacağız, maaşlardan atmayacağız. Hesabı değil, hayatı kolaylaştıracağız. O yüzden bundan sonra iktidara dünden bir gün daha yakınız. Yarın daha yakın olacağız. Hepiniz hem adada hem başka yerlerden gelenler orada büyük bir mücadelenin parçası olunuz. Partiye üye olun, sahip çıkın, ülkeye sahip çıkın. Hep beraber kazanacağız, hep beraber başaracağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de husumetlisine silahla ateş açan şüpheli, 5 kişiyi daha vurdu
        Balıkesir'de husumetlisine silahla ateş açan şüpheli, 5 kişiyi daha vurdu
        Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek
        Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Adası'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Adası'nda konuştu:
        Kazdağları'nda yaralı halde bulunan çakal, tedavi ediliyor
        Kazdağları'nda yaralı halde bulunan çakal, tedavi ediliyor
        Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda...