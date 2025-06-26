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        Balıkesir'de tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir tarım işletmesinde samanların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:32
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        Balıkesir'de tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir tarım işletmesinde samanların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

        Çoruk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım işletmesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Yangına ilk olarak Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Burhaniye Belediyesinden su tankeriyle müdahale edildi.

        Alevlerin büyümesi üzerine Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 2 kepçe ve Edremit İtfaiye Grup Amirliğinden bir su tankeri daha takviye olarak sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        İşletmede büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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