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GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:19 06:45 13:17 16:51 19:40 21:00 2 03.04.2022 Pazar 05:18 06:43 13:17 16:51 19:41 21:01 3 04.04.2022 Pazartesi 05:16 06:42 13:17 16:52 19:42 21:02 4 05.04.2022 Salı 05:14 06:40 13:16 16:52 19:43 21:03 5 06.04.2022 Çarşamba 05:12 06:38 13:16 16:52 19:44 21:04 6 07.04.2022 Perşembe 05:10 06:37 13:16 16:53 19:45 21:06 7 08.04.2022 Cuma 05:08 06:35 13:15 16:53 19:46 21:07 8 09.04.2022 Cumartesi 05:07 06:34 13:15 16:53 19:47 21:08 9 10.04.2022 Pazar 05:05 06:32 13:15 16:54 19:48 21:09 10 11.04.2022 Pazartesi 05:03 06:31 13:15 16:54 19:49 21:11 11 12.04.2022 Salı 05:01 06:29 13:14 16:54 19:50 21:12 12 13.04.2022 Çarşamba 04:59 06:28 13:14 16:55 19:51 21:13 13 14.04.2022 Perşembe 04:57 06:26 13:14 16:55 19:52 21:14 14 15.04.2022 Cuma 04:56 06:25 13:14 16:55 19:53 21:16 15 16.04.2022 Cumartesi 04:54 06:23 13:13 16:56 19:54 21:17 16 17.04.2022 Pazar 04:52 06:22 13:13 16:56 19:55 21:18 17 18.04.2022 Pazartesi 04:50 06:20 13:13 16:56 19:56 21:20 18 19.04.2022 Salı 04:48 06:19 13:13 16:56 19:57 21:21 19 20.04.2022 Çarşamba 04:47 06:17 13:13 16:57 19:58 21:22 20 21.04.2022 Perşembe 04:45 06:16 13:12 16:57 19:59 21:24 21 22.04.2022 Cuma 04:43 06:15 13:12 16:57 20:00 21:25 22 23.04.2022 Cumartesi 04:41 06:13 13:12 16:57 20:01 21:26 23 24.04.2022 Pazar 04:39 06:12 13:12 16:58 20:02 21:28 24 25.04.2022 Pazartesi 04:38 06:11 13:12 16:58 20:03 21:29 25 26.04.2022 Salı 04:36 06:09 13:11 16:58 20:04 21:31 26 27.04.2022 Çarşamba 04:34 06:08 13:11 16:58 20:05 21:32
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:32 06:07 13:11 16:59 20:06 21:33 28 29.04.2022 Cuma 04:31 06:05 13:11 16:59 20:07 21:35 29 30.04.2022 Cumartesi 04:29 06:04 13:11 16:59 20:08 21:36 30 01.05.2022 Pazar 04:27 06:03 13:11 16:59 20:09 21:38
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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