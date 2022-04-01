Müslüman vatandaşlarımızın büyük bir coçku ile beklediği Ramazan ayı yarın itibarıyla başlıyor. Bereket ayı olan Ramazan'da oruçlar tutulur, zekatlar verilir, ibadetler artırılır. Bu mübarek ayı oruçlu geçirecek vatandaşlarımız 30 günlük Ramazan İmsakiyesini araştırıyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre Balıkesir sahur ve iftar vakitleri...

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