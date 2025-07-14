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        Haberler Sağlık Balıklama atlayanlara uyarı: Felç kalabilirsiniz - Haberler | Sağlık Haberleri

        Balıklama atlayanlara uyarı: Felç kalabilirsiniz

        Yazın serinlemek için suya girmek keyifli olsa da büyük riskler taşıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, özellikle sığ sulara balıklama atlamanın omurga kırıkları ve felçle sonuçlanabileceğini belirterek, bu tür ciddi yaralanmaların yaz aylarında belirgin şekilde arttığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:58
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        Balıklama atlayanlara kritik uyarı!
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        Serinlemek için göl, deniz veya havuzlara yapılan bilinçsiz "balıklama atlayışlar", sonu felce varabilen omurga kırıkları için en büyük risklerden birini oluşturuyor. Bu tehlikeye dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman da yaz aylarında bu tür vakalarda belirgin bir artış yaşandığını belirtti.

        "BİR ANLIK DİKKATSİZLİKLE HAYAT TAMAMEN DEĞİŞEBİLİYOR"

        Özellikle gençlerin gösteriş amacıyla yaptığı yüksekten balıklama atlamaların ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Ağırman, "Yaz geldiğinde göl, deniz ve havuzlar serinlemek için tercih ediliyor ama bir anlık dikkatsizlikle hayat tamamen değişebiliyor. Zeminin ya da derinliğin bilinmediği ortamlarda balıklama atlamalar omurga kırıklarına, omurilik yaralanmalarına ve felce neden olabiliyor. Hatta soluk almayı sağlayan diyafram siniri de etkilenirse hayati tehlike dahi oluşabilir" dedi.

        "ZEMİN VE DERİNLİK BİLİNMEDEN ATLANMAMALI"

        Bilinmeyen zeminlere balıklama atlamanın en büyük tehlikesinin kafanın sert zemine çarpması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ağırman, "Bu durum boyun omurlarında kırığa ve omurilik hasarına yol açabilir. Önlenebilir bir felç tablosuna dönüşmemesi için tedbir şart. Kalabalık gruplarda birbirlerine özenip yüksek yerlerden atlayanlar daha büyük risk altında. Saniyeler içinde alınan bir karar, hayatlarının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmelerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka zemini ve derinliği bilmeden atlamamaları gerekiyor" diye konuştu.

        BİLİNÇSİZ MÜDAHALEYE DİKKAT!

        Doç. Dr. Ağırman, olası bir travma anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Eğer böyle bir durum yaşanırsa öncelik hastayı güvenli bir şekilde sudan çıkarmak ve boyun bölgesini kesinlikle hareket ettirmemektir. Mümkünse boyun sabitlenmeli ve acil sağlık hizmetlerine başvurulmalıdır. Bilinçsiz müdahaleler felç tablosunu daha da ağırlaştırabilir."

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