Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik 0:00 / 0:00

DHA

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. DHA'nın haberine göre, İstanbul'un en eski hastanelerinden Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlı bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğraf: DHA SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ Hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos, ifadesinde olay sebebi ile şikâyetçi olmadığını söylerken 'Mala zarar verme' suçuyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, şikayetçi olmaması sebebi ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.