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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik kararı - güncel haberler
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Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik 

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Buna göre savcılık, yangının sebebinin tespit edilememesi ve hastane yönetiminin şikayetçi olmamasından dolayı takipsizlik kararı verdi

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik kararı - güncel haberler
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik 
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DHA

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'un en eski hastanelerinden Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlı bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğraf: DHA

SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos, ifadesinde olay sebebi ile şikâyetçi olmadığını söylerken 'Mala zarar verme' suçuyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, şikayetçi olmaması sebebi ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Fotoğraf: DHA

Kararda itfaiye raporuna göre yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği, olay yeri inceleme raporuna göre ise bulgu olabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde ve plastik bidona rastlanılmadığının tespit edildiği belirtildi. Atılı suçun şikâyete tabi olduğu ancak olay sebebiyle şikâyetçi olunmadığından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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