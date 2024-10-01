BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Toplam 30 ülke operasyonel balistik füzeler konuşlandırdı. Geliştirme, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Rusya Federasyonu tarafından yapılan yaklaşık 100 balistik füze uçuş testiyle devam ediyor. 2010'da ABD ve Rus hükûmetleri, kıtalararası balistik füze (ICBM'ler) envanterlerini yedi yıllık bir süre boyunca (2017'ye kadar) her biri 1550 birime düşürmek için bir anlaşma imzaladı.