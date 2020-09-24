Sudanlı yetkili: "BAE'deki görüşmeler kimseye teslim olmak ya da Filistin davasını satmak değildir"

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde sabah saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Filiz Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı adam henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu dairenin balkonundan aşağı düştü. Aşağı düşen yaşlı adama binaya ait demir korkuluklar saplandı.

SAPLANAN DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın vücuduna saplanan demir korkulukları demir kesme makası ile kesti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralı adama müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı adam vücuduna saplanan demir ile hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın vücuduna saplanan demirin hastanede operasyon ile çıkarılacağı öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA SARSINTI GEÇİRDİ

Olayın yaşandığı binanın hemen karşısında oturan Beyler Mutlu isimli bir kişi de, "Biz torununun sesine uyandık. Bu kendimi atacağım diyordu, çıktık balkona kendini atmış. Kendisi yaşlıydı, 84 yaşlarında. Herhangi bir hastalığı yoktu. Eşini kaybettikten sonra biraz sarsıntı geçirdi, ondan olmuş olabilir. Evde tek yaşıyordu ama herhalde yanında gelini ile oğlu vardı bilmiyorum" dedi.