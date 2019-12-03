Ballon D'or kim kazandı? 2019 yılının en iyi futbolcusu kim oldu? soruları futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl Hırvat futbolcu Luka Modric gösterdiği performansla ödüle layık görülmüştü. 2019 yılı için ise son 3 aday olarak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil Van Dijk kalmıştı. İşte 2019 yılının en iyi erkek futbolcusu...

2019 BALLON D'OR KİM KAZANDI?

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, 32 yaşındaki Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı.

2018-19 sezonunda Barcelona ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Messi, attığı 36 golle de krallık yarışını zirvede tamamlamıştı. Arjantinli futbolcu, 2019 yılında şu ana kadar kulüp ve milli takım formasıyla 46 kez fileleri havalandırdı.

Altın Top ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, ödül törenine katılmadı.