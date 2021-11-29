France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.

2021 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

2021 Ballon d'Or ödülü için oylama kapanmış durumda. 29 Kasım'da yapılacak ödül töreninde bu listenin doğru olup olmadığı merakla bekleniyor.

France Football, dünyanın en iyi oyuncuları listesini yayınladı. Ballon d'Or ödülü için hazırlanan 30 kişilik adaylar arasında Bayern Münih'ten Robert Lewandowski bu yıl ödülün favorisi konumunda.

İŞTE BALLON D'OR ADAYLARI

Romelu Lukaku (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Mason Mount (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lionel Messi (PSG)

Kylian Mbappe (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Neymar (PSG)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Nicolo Barella (Inter)

Pedri (Barcelona)

Gerard Moreno (Villarreal)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Simon Kjaer (Milan)

Mohamed Salah (Liverpool)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Tottenham)

