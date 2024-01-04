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        Haberler Gündem Balon balığı yenir mi, zehirli mi? Balon balığı nedir, zehirlenmesi belirtileri neler?

        Balon balığı yenir mi, zehirli mi? Balon balığı zehirlenmesi belirtileri

        Balon balığı zehirlenmesi son günlerin en çok araştırılan konularından biri konumunda. Hatay'da, balon balığı yiyen 7 kişilik ailenin zehirlenmesinin ardından "Balon balığı yenir mi, zehirli mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, balon balığı zehirlenmesi belirtileri ve balıkla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:13
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişi entübe edildi. Yaşanan olayın ardından balon balığı zehirlenmesi araştırılmaya başladı. Peki, balon balığı yenir mi, zehirli mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        BALON BALIĞI NEDİR?

        Genellikle gümüş yanaklı kurbağa balığı olarak da bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae familyasındaki son derece zehirli bir balıktır. Ülkemiz denizlerindeki varlığı 2000’li yılların başında tespit edilmiştir.

        Kızıldeniz’den gelip kıyılarımızda yaşamaya başlayan balon balıkları vücutlarında zehir enjekte etmeye yarayan herhangi bir uzuvları olmasa bile potansiyel olarak zehirli sayılırlar.

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        BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ?

        Bu türler pasif zehirli balıklar olarak da bilinir. Dokularında bulunan zehir sadece tüketildiği zaman öldürücü olabilecek kadar etkilidir. Dikenlerinde zehir bulunmaz. Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişirirler ve normal büyüklüklerinin birkaç katına ulaşırlar. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balıklar, kas felci yaparak nefes darlığına yol açabilir ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeye neden olabilir

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        BALON BALIĞI YENİR Mİ, ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

        Balon balıkları tetrodotoksin (TTX) olarak tanımlanan nörotoksin içerir. Siyanürden 1200 kat daha güçlü zehri bulunuyor. Balon balığı zehirlenmesi belirtileri insanda önce kol ve bacaklarda uyuşukluk, baş dönmesi olarak kendini gösteriyor. Ardından terleme, kusma, morarma, konuşma güçlüğü ve felce hatta ölüme neden oluyor. Bu nedenle kesinlikle tüketilmemesi gereken balık türlerinden biridir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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