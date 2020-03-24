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Tarım ve Orman Bakanlığının "4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Akdeniz'de su ürünleri avcılığı yasağı uygulanan bölgelere eklemeler yapıldı. Buna göre, Mersin'in Anamur ilçesi ile Girne arasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin hattının bulunduğu alanlar yasak kapsamına alındı.

Düzenlemeyle, taşıdıkları toksin nedeni ile tüketiminde sakınca bulunan balon balığının karaya çıkarılması ve satılmasına ilişkin yasak kaldırıldı. Buna göre, balon balığı türlerinin avcılığı izne tabi olacak. Avcılığa ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Pervane/ay balığının avlanmasına ilişkin yasak ise devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı değerlendirmede, Kanada'nın balon balığından kanser ilacı yapımıyla ilgili 5 bin tonluk talebi olduğunu bildirerek, "Arkadaşlar çalışıyor. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.