        Baltık Denizi ve Karadeniz’de enerji güvenliği İstanbul'da konuşuldu

        Baltık Denizi ve Karadeniz'de enerji güvenliğinin deniz boyutu, İstanbul'da düzenlenen uluslararası bir konferansta detaylı şekilde ele alındı. Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) ortaklaşa düzenlediği "Baltık Denizi ve Karadeniz'de Enerji Güvenliğinin Deniz Boyutu – Ortak Zorluklar, Ortak Ufuklar" başlıklı konferansta enerji güvenliği ve bölgesel iş birliği konuşuldu

        Giriş: 03.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:13
        Baltık Denizi ve Karadeniz'de enerji güvenliği İstanbul'da konuşuldu
        Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) ortaklaşa düzenlediği "Baltık Denizi ve Karadeniz'de Enerji Güvenliğinin Deniz Boyutu – Ortak Zorluklar, Ortak Ufuklar" başlıklı konferansta enerji güvenliği ve bölgesel iş birliği konuşuldu.

        Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, konferansın önemine dikkat çekerek "Baltık Denizi ve Karadeniz'de enerji güvenliğinin deniz boyutuna odaklanan bu konferansın, hem deniz hem de enerji güvenliğine ilişkin kilit stratejilerin tartışılması ve deneyimlerin paylaşılması için değerli bir platform oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

        Büyükelçi Lang, Polonya'nın Konsey'de yürüttüğü Dönem Başkanlığı sürecinde, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Baltık bölgesinin güvenlik mimarisinde yaşanan köklü değişimlere dikkat çekerek "Polonya'nın önceliklerinden biri, enerji tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, kritik altyapının korunması ve bölgesel deniz ulaştırma hatlarının güvenliğinin sağlanmasıdır. Baltık Denizi Devletleri Konseyi Genel Direktörü Sayın Gustav Lindström'ün de açılış konuşmasını yapmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Baltık Denizi Devletleri Konseyi Genel Direktörü Gustav Lindström ise bölgedeki güvenlik risklerine dikkat çekerken "Birincisi, dikkatle koordine edilmiş çok sektörlü bir yanıt gerektiren yıkıcı hibrit faaliyetler. İkincisi, kritik altyapının korunması. Üçüncüsü ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olanlar da dâhil olmak üzere su altındaki mühimmatın yarattığı kalıcı risklerdir. Bu nedenle, deniz güvenliği ile enerji güvenliğinin birbirine bağlı doğasının ele alınması hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

        "ENERJİ GÜVENLİĞİNİN DENİZ BOYUTU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

        Türkiye açısından da konunun stratejik önem taşıdığına dikkat çeken İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ülkenin bölgesel enerji mimarisindeki rolünü ise şu sözlerle özetledi:

        "Enerji güvenliğinin deniz boyutu, sofistike altyapısı ve önemli transit koridorlarıyla bölgesel enerji tedarik mimarisine derinden entegre olan Türkiye açısından hayati öneme sahiptir. Deniz yollarının istikrarı ve denizlerdeki enerji altyapısının korunması, hem Baltık ülkeleri hem de Türkiye için enerji tedarik güvenliği açısından kritik önemdedir."

        Zeytinoğlu, ekonomi ile enerji sektörünün birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, güvenliğin ise her iki alanla da doğrudan ilişkili bulunduğunu da vurguladı.

        UZMANLAR, ÖZEL SEKTÖR VE KAMU TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

        Konferans, Polonya ve Türkiye'den düşünce kuruluşları, akademi ve enerji sektörlerinden uzman ve profesyonelleri bir araya getirdi.

        Büyükelçi Lang, bu tür buluşmaların yarattığı etkiyi ise şu sözlerle değerlendirdi:

        "Bu toplantıların, uzmanlar, özel sektör ve kamu idaresi temsilcileri arasında diyalog için değerli bir platform oluşturduğuna inanıyoruz. Mevcut uygulamaların analiz edilmesine, ortak zorlukların belirlenmesine ve daha geniş bölgesel düzeyde istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa etmeye yönelik önerilerin geliştirilmesine imkân sağlıyor."

        #Polonya
        #türkiye
        #enerji güvenliği
