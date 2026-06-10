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        Haberler Magazin Demet Şener kızı İrem'in doğum gününü kutladı: Bana çok şey öğrettin

        Demet Şener'den kızı İrem'e: Bana çok şey öğrettin

        Eski manken Demet Şener kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayarak, "Bana çok şey öğrettin" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        "Bana çok şey öğrettin"

        Demet Şener'in 2005 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı İrem Kutluay 20 yaşına girdi.

        Şener, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafla kutladı. Şener, paylaşımına ,"Benim güzel kızım iyi ki doğdun iyi ki benim kızımsın. Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin ve öğretmeye de devam ediyorsun. Hep çok mutlu ol hayat sana güzellikler getirsin, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" notunu ekledi.

        Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden Ömer adında bir oğlu da bulunuyor.

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