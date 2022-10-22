'Bandırma Füze Kulübü'nün galası gerçekleşti

TRT ve Dijital Sanatlar ortak yapımı olan “Bandırma Füze Kulübü” galasına, film ekibiyle birlikte sanat dünyasından isimler, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ve ülkemizin ilk uzay programını da başlatan füze kulübünün kurucularından Artuğ Sayıner’in kızı Yasemin İrkin de katıldı.

"BABAMIN BİR HAYALİ DAHA GERÇEK OLDU"

Babasının izinden giderek Uzay Mühendisi olan Yasemin İrkin, filmi izledikten sonra, "Babamın bir hayali daha gerçek oldu. En büyük hayallerinden birisi de arkadaşlarıyla birlikte bu yaşadıklarının filminin çekilmesiydi. Filmin yapımcılarına teşekkür ediyor ve tüm gençlerin hayallerine destek olmasını diliyorum” dedi.