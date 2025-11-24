Bandırma - İstanbul kaç kilometre? Bandırma - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa geçişinin ardından İstanbul’a uzanan ana hat geniş şeritlere sahip bir çizgi sunar. Yol boyunca Marmara’nın kuzey kuşağına özgü geniş manzara korunur. İstanbul’a yaklaşıldığında kırsal ton yerini yoğun yerleşime bırakır. Köprüler, viyadükler ve şehir yapısı şehrin geniş ölçeğini daha giriş bölümünde hissettirir. Peki, Bandırma - İstanbul mesafe ne kadar? Bandırma - İstanbul kaç kilometre? İşte detaylar.

BANDIRMA - İSTANBUL KAÇ KM?

Bandırma’dan İstanbul’a kara yolu mesafesi kullanılan güzergâha göre yaklaşık 320–350 kilometre arasında değişir ve bu rota Marmara Bölgesi’nin kuzey hattını boydan boya geçen geniş bir çizgi sunar. Bandırma’dan çıkışta yol açık arazi yapısı üzerinde ilerler ve ilk kilometrelerde sürüş rahat başlar. Balıkesir–Bursa yönüne uzanan bölüm hafif yükseltilere sahip olsa da asfaltın düzenli oluşu temponun bozulmasını engeller. Bursa çevresine yaklaşıldığında kavşaklar sıklaşır. Bu noktada yönlendirmeler belirgin olduğu için sürüş ritmi korunur. İstanbul’a doğru ilerleyen ana hat, bölgenin yoğun araç akışına rağmen geniş şeritleri sayesinde akıcı kalabilir.

Şehrin girişine yaklaştıkça yerleşim artar ve hız doğal biçimde düşer. Bu bölüm kısa sürdüğü için yolculuğun genel akıcılığı fazla etkilenmez. Mesafenin uzun olması Bandırma’dan çıkanlar açısından tam gün planlamayı gerektirse de güzergâh boyunca görülen arazi değişimi yolculuğa belirgin bir karakter kazandırır. Bandırma’dan İstanbul’a yapılan yolculuk uzun bir rotayı kapsadığı ve yoğun trafik bölgelerinden geçtiği için sürüş boyunca birkaç noktaya özellikle dikkat etmek güvenliği artırır. Bandırma çıkışında yol geniş olsa da özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç sayısı artabilir bu yüzden ilk kilometrelerde hızın dengede tutulması önem taşır. Açık arazi yapısının hâkim olduğu bölümlerde rüzgâr etkisi zaman zaman belirginleşebilir. Bu etki yüksek hızlarda aracı hafifçe zorlayabileceği için takip mesafesini geniş bırakmak doğru olur.

Bursa yönüne ilerledikçe yol hafif yükselir ve kavşak aralıkları sıklaşır. Bu nedenle tabelaları erkenden okumak ve doğru şeritte kalmak sürüşü rahatlatır. Bursa çevre yolunda araç yoğunluğu bazı saatlerde artabilir bu yüzden ani hız değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. İstanbul’a yaklaşırken trafik yapısı daha yoğun hâle gelir. Bu bölümde takip mesafesini korumak, şerit değiştirmeleri daha sakin planlamak ve kavşakların kısa aralıklarla geldiğini unutmamak önemlidir. Şehre girişte yerleşim yoğunlaştığı için yaya geçişleri, kısa dönüşler ve hız limitleri daha belirgin hâle gelir.