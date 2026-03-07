Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Bandırmaspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın başında Joao Amaral'ın kaydettiği golle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Bandırmaspor, puanını 45'e çıkardı. İstanbulspor ise haftayı 38 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor tek attı üç aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık ev sahibi oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 3. dakikada Joao Amaral attı.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Bandırmaspor, puanını 45'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 38 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Amedspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        6 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD / İsrail - İran Savaşı'nda 7. gün: Karşılıklı saldırılar sürerken İran'da...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı