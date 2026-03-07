Bandırmaspor: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın başında Joao Amaral'ın kaydettiği golle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Bandırmaspor, puanını 45'e çıkardı. İstanbulspor ise haftayı 38 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 3. dakikada Joao Amaral attı.
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Bandırmaspor, puanını 45'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 38 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Amedspor'u ağırlayacak.
