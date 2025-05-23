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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Bandırmaspor 1. Lig play-off finalinde - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında evinde Boluspor'u Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 4-1 kazanan Bandırmaspor böylece adını play-off finaline yazdırdı ve Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Fatih Karagümrük-Bandırmaspor 1. Lig play-off final maçı 29 Mayıs'ta oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 17:55 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:55
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        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi Bandırmaspor oldu. 1. Lig play-off 2. turunda Bandırmaspor, ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Boluspor'u evinde de 1-0 mağlup ederek adını play-off finaline yazdırdı.

        Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Marco Paixao kaydetti.

        Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

        F.KARAGÜMRÜK-BANDIRMASPOR FİNALİ 29 MAYIS'TA

        Kritik karşılaşma 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım bu maçla birlikte belli olacak.

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