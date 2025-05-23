Bandırmaspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi Bandırmaspor oldu. 1. Lig play-off 2. turunda Bandırmaspor, ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Boluspor'u evinde de 1-0 mağlup ederek adını play-off finaline yazdırdı.

Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Marco Paixao kaydetti.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

F.KARAGÜMRÜK-BANDIRMASPOR FİNALİ 29 MAYIS'TA

Kritik karşılaşma 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım bu maçla birlikte belli olacak.