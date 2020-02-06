SON DAKİKA!

Bloomberg HT'nin haberine göre AK Parti milletvekilleri Bankacılık Kanunu'nda değişiklik içeren teklifi TBMM'ye sundu. Teklife göre bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak. Kalkınma ve yatırım bankalarının yeni finansman yöntemleri kredi sayılabilecek.
İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİNDE CEZA ALT SINIRI 3 YILA ÇIKARTILACAK
Bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak. Bankaların risk grupları sadece kontrol ettikleri kuruluşlarla sınırlandırılacak. İçerden öğrenenlerin ticaretinde ceza alt sınırı 3 yılı çıkartılacak.
BANKA ÜCRET-KOMİSYONLARINA DAİR YETKİ TCMB'YE VERİLECEK
Teklife göre banka -ücret komisyonlarına dair yetki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) verilecek.
Teklifle Varlık Fonu ile yapılan işlemlerin kredi sınırlamasına tabi olmaması amaçlanıyor.
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