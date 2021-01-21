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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 554 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 947 milyon lira artarak 3 trilyon 553 milyar 726 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 554 milyar liraya yükseldi
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Ocak ile biten haftada 8 milyar 947 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 544 milyar 779 milyon liradan 3 trilyon 553 milyar 726 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 31 milyar 883 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 461 milyar 450 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Ocak ile biten haftada 2 milyar 146 milyon lira azalarak 673 milyar 670 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 224 milyon lirası konut, 11 milyar 777 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 669 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 59 milyon lira gerileyerek 587 milyar 690 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,5 düşerek 141 milyar 871 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 485 milyon lirası taksitli, 79 milyar 387 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 307 milyon lira artarak 151 milyar 842 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 842 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 193 milyon lira artarak 763 milyar 736 milyon lira oldu.

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