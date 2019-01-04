Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Aralık ile biten haftada 3 milyar 355 milyon 410 bin lira artarak, 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liradan 2 trilyon 96 milyar 868 milyon 725 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,46 artışla 1 trilyon 37 milyar 909 milyon 295 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,08 yükselişle 952 milyar 309 milyon 764 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 760 milyon dolar azalarak 192 milyar 587 milyon dolara geriledi. Bunun 177 milyar 673 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 914 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 148 milyar 243 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 5 milyar 99 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 371 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 960 milyon dolar oldu.
- Taksitli ticari krediler azaldı
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 artışla 383 milyar 413 milyon 264 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,16 düşüşle 330 milyar 696 milyon 133 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,01 artışla 132 milyar 203 milyon 443 bin lira oldu.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 175 milyar 955 milyon 849 bin lirası konut, 5 milyar 544 milyon 184 bin lirası taşıt ve 201 milyar 913 milyon 231 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 548 bin lira artarak 2 trilyon 304 milyar 27 milyon 778 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,65 artış gösterdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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