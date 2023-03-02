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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Şubat ile biten haftada 55,6 milyar lira artarak 9 trilyon 693,8 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Şubat ile biten haftada 55 milyar 633 milyon 310 bin lira artarak 9 trilyon 693 milyar 837 milyon 735 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,7 artışla 5 trilyon 382 milyar 955 milyon 658 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,2 azalışla 3 trilyon 934 milyar 73 milyon 591 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 219 milyar 173 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Şubat itibarıyla 4 milyar 157 milyon dolarlık azalış görüldü.

MEVDUAT BANKALARINDAKİ TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 4,1 artarak 1 trilyon 126 milyar 547 milyon 749 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,3 artışla 883 milyar 971 milyon 507 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,8 yükselişle 727 milyar 838 milyon 936 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 336 milyar 37 milyon 59 bin lirası konut, 44 milyar 466 milyon 147 bin lirası taşıt ve 746 milyar 44 milyon 543 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Şubat ile biten haftada 96 milyar 500 milyon 555 bin lira artarak 7 trilyon 711 milyar 269 milyon 243 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,06 artış kaydetti.

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