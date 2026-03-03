Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Bankalar 90 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor! İşte faizsiz kredi ve nakit avans veren bankaların listesi ve geri ödeme planı

        Bankalar 90 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor! İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi ve geri ödeme planı

        Bankalar, 2026 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde yeni düzenlemelere gitti. Yapılan son güncellemelerle birlikte müşteriler, 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkânına sahip olurken, geri ödemeler 3 veya 6 ay vadeli taksit seçenekleriyle yapılabiliyor. İşte, faizsiz kredi imkânı sunan bankalara ilişkin detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 15:52 Güncelleme:
        1

        Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını yenileyerek kredi limitlerinde güncellemeye gitti. Güncel verilere göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans fırsatı sunuyor. İşte, faizsiz kredi veren bankalar ve geri ödeme planı

        2

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        3

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        4

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        5

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        6

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
