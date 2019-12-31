Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Bankalar bugün (31 Aralık) açık mı? 31 Aralık resmi tatil mi? Bankalar 1 Ocak'ta açık mı?

Türkiye genelinde tüm bankaların çalışma saatleri yılbaşı nedeniyle pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki bankalar bugün (31 Aralık 2019) açık mı? Bankalar yarın yani 1 Ocak 2020 günü açık olacak mı? İşte yanıtlar...

Bankalar bugün açık mı?

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş 31 Aralık 2019 (bugün) ve 1 Ocak 2020 (yarın) bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki bankalar bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi?

BANKALARIN YILBAŞINDA ÇALIŞMA DURUMU

Bankalar yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacaklar.

Tüm bankalar 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecekler. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eczaneler bugün (31 Aralık) açık mı? 31 Aralık resmi tatil mi? Eczaneler 1 Ocak'ta açık mı?
MERAK EDİLENLEREczaneler bugün açık mı? Eczaneler yarın hizmet ...
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? Evde bakım parası yatan iller 31 Aralık güncel listesi
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? İşte tam ...
Banka, PTT, noter, kargo, borsa, eczane yarın açık mı? 31 Aralık resmi tatil mi?
MERAK EDİLENLERBanka, PTT, kargo yarın açık mı?
Emekli maaşı ne kadar olur? 2020 emekli ve memur maaşı zam oranı ne zaman belli olacak?
MERAK EDİLENLERMemur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Yarın son gün! Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nasıl alınır?
MERAK EDİLENLEREnerji Kimlik Belgesi nedir?
Sigara zammı 2020: Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte Sigara fiyat iddiaları
MERAK EDİLENLER2020'de Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? 2019 - 2020 Ehliyet yenileme için gerekli evraklar
MERAK EDİLENLEREhliyet yenileme son tarihi ne zaman?
2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar? 2020 Asgari ücret destek tutarı hesaplama işlemi
MERAK EDİLENLER2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar?
Eczaneler bugün açık mı? (29 Aralık 2019) Eczaneler hafta sonu çalışıyor mu?
MERAK EDİLENLEREczaneler bugün açık mı? (29 Aralık 2019 Pazar)
Evde bakım parası yatan iller güncel liste! 29 Aralık 2019 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 29 Aralık güncel liste!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X