Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş 31 Aralık 2019 (bugün) ve 1 Ocak 2020 (yarın) bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki bankalar bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi?

BANKALARIN YILBAŞINDA ÇALIŞMA DURUMU

Bankalar yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacaklar.

Tüm bankalar 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecekler.