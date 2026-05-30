Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili sonrası bankalar hangi gün açılıyor?
Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasının ardından vatandaşlar bankaların yeniden ne zaman hizmet vermeye başlayacağını araştırıyor. Para transferi, EFT, havale ve şube işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca kişi "Bankalar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram süresince kamu ve özel bankaların şubeleri hizmet vermedi. İdari izin uygulamasının ardından gözler bayram sonrası ilk mesai gününe çevrildi. İşte bankaların açılacağı tarih...
Kurban Bayramı nedeniyle verilen resmi tatil boyunca banka şubeleri kapalı kaldı. Bayram süresince vatandaşlar işlemlerini ATM'ler, mobil bankacılık uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden gerçekleştirebildi. Özellikle EFT işlemleri ve şubeden yapılması gereken bankacılık hizmetleri için bekleyen vatandaşlar, bankaların yeniden hizmet vereceği tarihi araştırmaya başladı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte bankaların çalışma düzeni yeniden normale dönecek. Peki, Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili sonrası bankalar hangi gün açılıyor? EFT- Havale ne zaman hesaba geçer? İşte Kurban Bayramı sonrası bankaların çalışma takvimi ve detaylar...
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından kamu ve özel bankalar 1 Haziran 2026 Pazartesi günü normal mesai düzenine geri dönecek. Banka şubeleri sabah saatlerinden itibaren müşterilerine hizmet vermeye başlayacak. Bayram nedeniyle verilen aranın ardından tüm bankacılık işlemleri normal akışında sürdürülecek.
Bankaların bayram sonrası çalışma takvimi
27 Mayıs Çarşamba: Kapalı
28 Mayıs Perşembe: Kapalı
29 Mayıs Cuma: Kapalı
30 Mayıs Cumartesi: Kapalı
31 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili
1 Haziran Pazartesi: Normal mesai düzeniyle açılış
EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILIR MI?
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte bankacılık sektöründe normal çalışma düzenine geçilecek. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek. Özellikle bekleyen EFT işlemleri, kredi başvuruları, hesap işlemleri ve diğer bankacılık hizmetleri yeniden aktif olarak sürdürülecek.