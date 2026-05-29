Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK? Kurban Bayramı tatilinden sonra kamu ve özel bankalar hangi gün açılıyor? Bankaların açılış tarihi

        Bankalar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı tatilinden sonra kamu ve özel bankalar hangi gün açılacak?

        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşlar bankaların çalışma takvimini merak etmeye başladı. Bayram süresince kapalı olan kamu ve özel bankalarda işlem yapacak olanlar, EFT ve havale işlemlerinin ne zaman normale döneceğini araştırıyor. Peki, bayram sonrası bankalar hangi tarihte açılacak? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 23:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşlar, bankaların yeniden ne zaman hizmet vermeye başlayacağını araştırıyor. Bayram süresi boyunca şubelerde işlem yapamayan ve finansal işlemlerini planlayanlar için kamu ve özel bankaların çalışma takvimi netleşti. Peki, bayram sonrası bankalar hangi tarihte açılacak, EFT ve havale ücretleri ne zaman hesaba geçecek? İşte bankaların açılış tarihine dair tüm bilgiler…

        2

        BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Bu yıl alınan idari izin kararıyla Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Tatil süresi boyunca hizmet vermeyen bankalar, bayramın ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılarak normal çalışma düzenine dönecek.

        3

        EFT - HAVALE ÜCRETİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

        Mesai saatleri olan 09.00–13.00 arasında gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri, normal günlerde olduğu gibi aynı gün içerisinde alıcı hesaba aktarılmaktadır.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sunulan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ise belirlenen limitler çerçevesinde 7 gün 24 saat kesintisiz işlem yapma imkanı sağlamaya devam etmektedir.

        4

        Arefe günü saat 13.00’ten sonra verilen EFT talimatları ise, bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hesaplara geçecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karı-kocayı ölüm ayırdı

        Otoyol gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı; kaza anı kamerada

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi