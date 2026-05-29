Bankalar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı tatilinden sonra kamu ve özel bankalar hangi gün açılacak?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşlar, bankaların yeniden ne zaman hizmet vermeye başlayacağını araştırıyor. Bayram süresi boyunca şubelerde işlem yapamayan ve finansal işlemlerini planlayanlar için kamu ve özel bankaların çalışma takvimi netleşti. Peki, bayram sonrası bankalar hangi tarihte açılacak, EFT ve havale ücretleri ne zaman hesaba geçecek? İşte bankaların açılış tarihine dair tüm bilgiler…
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bu yıl alınan idari izin kararıyla Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Tatil süresi boyunca hizmet vermeyen bankalar, bayramın ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılarak normal çalışma düzenine dönecek.
EFT - HAVALE ÜCRETİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?
Mesai saatleri olan 09.00–13.00 arasında gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri, normal günlerde olduğu gibi aynı gün içerisinde alıcı hesaba aktarılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sunulan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ise belirlenen limitler çerçevesinde 7 gün 24 saat kesintisiz işlem yapma imkanı sağlamaya devam etmektedir.