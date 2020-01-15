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Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım

Adana'da bir banka şubesine havalandırma penceresinden girdikten sonra, alarm çalınca paniğe kapılarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan Hasan T. tutuklandı. Hasan T. sorgusunda, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım" dedi.

Şaşkın hırsız
DHA

Adana'da akıllara durgunluk veren bir banka soygunu olayı yaşandı. Kentte bir banka şubesine havalandırma penceresinden girdikten sonra, alarm çalınca paniğe kapılarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan Hasan T. (33),tutuklandı. Hasan T. sorgusunda, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, dün 04.00 sıralarında Seyhan ilçesinde bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya havalandırma penceresinden giren hırsız, alarm çalınca paniğe kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, binanın etrafını sardı.

TESLİM OLDU

Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan Hasan T., kaçacak yerinin olmadığını fark edince, yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da zemine atlayarak polise teslim oldu. Hasan T., ilk ifadesinde, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım" dedi. Hasan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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