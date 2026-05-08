        Banu Alkan'a kira davası

        Banu Alkan'a kira davası

        Oyuncu Banu Alkan'ın, kardeşi Neziha Pekduyar üzerine kiraladığı evde yaşadığı ortaya çıktı. Bunu öğrenen ev sahibi, Alkan'a dava açtı

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 15:55 Güncelleme:
        Banu Alkan'a kira davası

        Habertürk TV'den Arzu Kaya'nın haberine göre; 'Afrodit' lakabıyla bilinen oyuncu Banu Alkan, ev sahibiyle davalık oldu. İddiaya göre; ev sahibi, evini Banu Alkan'ın kardeşi Neziha Pekduyar'a kiraladı. Ancak aidat borcu ödenmeyince evi Banu Alkan'ın kullandığı ortaya çıktı.

        Ev sahibi, yaşanan durumun sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek noter aracılığıyla ihtarname çekti; ancak istediği sonucu alamayınca tahliye talepli dava açtı. Banu Alkan'ın avukatı, müvekkilinin tanınan bir isim olduğunu belirterek, "Güvenlik gerekçemiz var" dedi. Bu nedenle sözleşmenin kardeşinin üzerine yapıldığını söyledi.

        Dava devam ederken Banu Alkan, evi tahliye etti, anahtarı da ev sahibine teslim etti. Bunun üzerine mahkeme, karar verilmesine yer olmadığına hükmederek, "Olayda ev sahibi haklıdır" dedi. Dava giderlerinin Banu Alkan'dan alınmasına karar verdi.

        Alkan'ın avukatı karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi, Yerel Mahkeme'nin kararını onadı. Kiracının ev sahibinin yazılı rızasını almadıkça kira ilişkisini başkasına devredemeyeceğine dair hüküm bulunduğunu hatırlattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
