Banu Alkan'a kira davası

Habertürk TV'den Arzu Kaya'nın haberine göre; 'Afrodit' lakabıyla bilinen oyuncu Banu Alkan, ev sahibiyle davalık oldu. İddiaya göre; ev sahibi, evini Banu Alkan'ın kardeşi Neziha Pekduyar'a kiraladı. Ancak aidat borcu ödenmeyince evi Banu Alkan'ın kullandığı ortaya çıktı.

Ev sahibi, yaşanan durumun sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek noter aracılığıyla ihtarname çekti; ancak istediği sonucu alamayınca tahliye talepli dava açtı. Banu Alkan'ın avukatı, müvekkilinin tanınan bir isim olduğunu belirterek, "Güvenlik gerekçemiz var" dedi. Bu nedenle sözleşmenin kardeşinin üzerine yapıldığını söyledi.

Dava devam ederken Banu Alkan, evi tahliye etti, anahtarı da ev sahibine teslim etti. Bunun üzerine mahkeme, karar verilmesine yer olmadığına hükmederek, "Olayda ev sahibi haklıdır" dedi. Dava giderlerinin Banu Alkan'dan alınmasına karar verdi.

Alkan'ın avukatı karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi, Yerel Mahkeme'nin kararını onadı. Kiracının ev sahibinin yazılı rızasını almadıkça kira ilişkisini başkasına devredemeyeceğine dair hüküm bulunduğunu hatırlattı.