Baraj dizisinin 37. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 38. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 37. son bölüm özeti...

BARAJ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 37. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım’ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar’la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir’i Nazım’ı kurtarmak için Tarık’la evlenmeye ikna ederler.

Nazım iyileştiğinde Nehir’in neden aniden Tarık’la evlendiğinin peşine düşecektir. Tarık’ın Nehir’le evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden dolayı büyük bir sırrı ortaya çıkaracaktır.