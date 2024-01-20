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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk iski | Güncel iski grafiğiyle baraj doluluk oranları, baraj doluluk oranı son durum

        Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! İşte son veri!

        Yurdu vuran kuraklık, mega kentte geçen yıl 11 Kasım'da, iki ay önce barajlardaki doluluk oranının yüzde 16.18'e kadar düşmesine neden olmuştu. İSKİ, geçen yıl 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve 2 aydır aralıklarla süren sağanağın ardından, bu sabah son veriyi açıkladı. İşte barajlarda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:48
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        Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürüyor.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 59.53'e çıkmıştı.

        21 OCAK BİLANÇOSU YÜZDE 61.05

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        Bir haftadır aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 61.05 olarak ölçüldü ve yüzde 60 dilimini geçti.

        İKİ HAFTALIK ARTIŞ YÜZDE 8.15'İ BULDU

        İSKİ grafiğine göre son 2 haftada, barajların doluluk oranı, yüzde 52.90'dan, yüzde 61.05'e yükselerek; yüzde 8.15 arttı.

        HAFTA İÇİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bu hafta da İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

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        #baraj doluluk iski
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