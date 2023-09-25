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        Haberler Gündem Çevre İstanbul baraj doluluk oranı: Kritik seviye! İstanbul barajların su doluluk oranları

        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!

        Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kente su sağlayan barajların da doluluk oranını ciddi olarak düşürdü. İSKİ'den edinilen son bilgiye göre bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 23.35'e geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:15
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        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
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        Türkiye, adeta kuraklığın pençesinde... Yurdun büyük bölümünde beklenen eylül yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle akıllara, "Susuz mu kalacağız" sorusu gelirken, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki düşüş devam ediyor.

        EYLÜL AYI KURAK GEÇTİ

        İSKİ'den edinilen bilgiye göre mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibariyle, yüzde 23.35'e kadar düştü.

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        Meteoroloji uzmanları kent için eylül ayının da yağışsız geçeceği bilgisini verdi.

        SU KULLANIMINA DİKKAT!

        Yetkililer, İstanbulluların su tüketimi konusunda daha hassas olmaları uyarısında bulundu.

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